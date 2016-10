History 04:15 bis 05:10 Dokumentation Die Bibel - Rätsel der Geschichte Das gelobte Land GB 2014 Stereo 16:9 Merken Der Auszug der Israeliten aus Ägypten und die Übergabe der Zehn Gebote am Berg Sinai zählen zu den bekanntesten Kapiteln der Bibel. Sir Colin Humphrey, Professor für Physik in Cambridge, entdeckte eine neue Route des Exodus. Sie führte nicht über die Sinai-Halbinsel, sondern durch die arabische Wüste und das Rote Meer am Golf von Akaba. Humphrey glaubt, dass der biblische Berg Sinai ein Vulkan war, der den Israeliten bei Tag durch eine Rauchsäule, bei Nacht durch eine Feuersäule den Weg zeigte. Für ihn ist der Berg Bedr, ein Vulkan in der Wüste Saudi Arabiens, der wahre Berg Gottes. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Secrets of the Bible Altersempfehlung: ab 12