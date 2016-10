History 14:10 bis 15:10 Dokumentation Der Pazifikkrieg Angriff auf Japan GB 2015 Stereo 16:9 Merken Es scheint, als würde sich der Krieg im Pazifik zugunsten Amerikas entwickeln. Doch ihr Gegner ist weit davon entfernt, aufzugeben, denn der Kampfeswille der Japaner ist ungebrochen stark. Um Japan zur Kapitulation zu bewegen und den Krieg endgültig zu beenden, greifen die USA schließlich auf eine neuartige Waffe mit ungeahnter Zerstörungskraft zurück. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: WWII in the Pacific

