History 10:05 bis 10:55 Dokumentation Die Schwiegermutter der Queen A 2012 Stereo 16:9 Merken Alice von Battenberg, die Mutter von Prinz Philip und Schwiegermutter von Queen Elizabeth II., war eine deutsche Prinzessin und mit Prinz Andreas von Griechenland verheiratet. Nach einem Militärputsch verließ die Familie 1922 Griechenland. Prinz Andreas lebte in Monte Carlo, Alice floh in eine religiöse Traumwelt und lebte zeitweilig in einer Nervenklinik. Während des 2. Weltkriegs engagierte sich die gehörlose Prinzessin beim Roten Kreuz in Griechenland und rettete u.a. eine jüdische Familie vor den Nazis. In der Gedenkstätte Yad Vashem wurde sie dafür als "Gerechte unter den Völkern" geehrt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Schwiegermutter der Queen - Ein unglaubliches Leben Altersempfehlung: ab 12