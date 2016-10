History 05:10 bis 06:10 Dokumentation Der Pazifikkrieg Kampf um jede Insel GB 2015 Stereo 16:9 Merken 1942 kommt es zu einer entscheidenden Wende im Pazifikkrieg: Die Japaner planen, die Amerikaner auf den Midway-Inseln in eine Falle zu locken und damit ihre Vormachtstellung im Pazifik zu sichern. Doch die USA drehen den Spieß um: Weil es amerikanischen Spezialisten schon einige Wochen zuvor gelungen war, das japanische Marine-Codesystem zu entschlüsseln, konnten die USA im entscheidenden Moment einen fatalen Schlag gegen die Japaner landen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: WWII in the Pacific