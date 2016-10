TNT-Serie 00:10 bis 00:55 Mysteryserie Pretty Little Liars Folge: 57 Schattenseite USA 2012 16:9 Merken Die Freundinnen finden heraus, dass Noel möglicherweise etwas mit dem Verschwinden von Maya zu tun haben könnte und so setzen Aria, Emily, Hanna und Spencer alles daran, die verschiedenen Puzzlestücke zusammenzufügen. Nach dem Treffen mit Ezras Mutter ist Aria damit beschäftigt, die neuen Informationen zu Ezras Vergangenheit zu verarbeiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Tyler Blackburn (Caleb Rivers) Holly Marie Combs (Ella Montgomery) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Patrick R. Norris Drehbuch: Jonell Lennon Kamera: Larry Reibman Musik: Michael Suby Altersempfehlung: ab 12