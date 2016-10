TNT-Serie 22:35 bis 23:25 Mysteryserie Pretty Little Liars Folge: 55 Geraubte Küsse USA 2012 16:9 Merken Emily muss nicht nur mit Mayas Tod fertig werden, sondern auch mit der Tatsache, dass sie in der Nacht unter Drogen gesetzt wurde. Um Emily zu helfen, wendet sich Spencer an Caleb, der eine Website hacken soll, die die Antworten auf einige ihrer Fragen bereithalten könnte. Aria muss erfahren, dass sie eigentlich sehr wenig über Ezra weiß und Hanna setzt sich überraschend für Mona ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Tyler Blackburn (Caleb Rivers) Holly Marie Combs (Ella Montgomery) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Zetna Fuentes Drehbuch: Joseph Dougherty Kamera: Larry Reibman Musik: Michael Suby Altersempfehlung: ab 12