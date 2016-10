TNT-Serie 17:55 bis 18:40 Krimiserie Crossing Jordan - Pathologin mit Profil In der Hitze der Nacht USA 2005 16:9 Merken Nigel und Bug wollen bei einer Mediziner-Tagung eine von ihnen entwickelte neue Methodik präsentieren. Doch ein Computerabsturz in der Gerichtsmedizin bringt ihre Pläne ins Wanken. Für Jordan wird es indessen noch persönlicher: Ihr Vater Max taucht nach monatelanger Abwesenheit plötzlich wieder auf, steckt allerdings in großen Schwierigkeiten. Schweren Herzens gesteht er Jordan, dass er und drei Kollegen vor 30 Jahren Kevin Cahill den Mord an einem Cop angehängt haben. Cahill wurde gerade aus dem Gefängnis entlassen und sinnt auf Rache. Drei der Cops, die ihn hereingelegt haben, hat er bereits getötet und nun ist er hinter Max her?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jill Hennessy (Dr. Jordan Cavanaugh) Miguel Ferrer (Dr. Garret Macy) Steve Valentine (Nigel Townsend) Ravi Kapoor (Dr. Mahesh "Bug") Kathryn Hahn (Lily Lebowski) Jerry O'Connell (Detective Woodrow Hoyt) Susan Gibney (Renee Walcott) Originaltitel: Crossing Jordan Regie: Miguel Ferrer Drehbuch: Tim Kring Kamera: John B. Aronson Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin