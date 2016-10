TNT-Serie 14:00 bis 14:45 Krimiserie Cold Case Das Leben danach USA 2006 16:9 Merken Beim Ausräumen der Redaktionsbüros einer Zeitung findet man einen Notizzettel, der darauf schließen lässt, dass der 1945 geschehene Mord an einer Reporterin mehr war als ein bloßer Raubmord... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn Morris (Lilly Rush) Danny Pino (Scotty Valens) John Finn (John Stillman) Jeremy Ratchford (Nick Vera) Thom Barry (Will Jeffries) Tracie Thoms (Kat Miller) Michelle Harrison (Lo Kinney) Originaltitel: Cold Case Regie: David Von Ancken Drehbuch: Craig Turk Kamera: Paul M. Sommers Musik: Michael A. Levine

