TNT-Serie 09:55 bis 10:45 Serien McLeods Töchter Bodenlos AUS 2007 16:9 Stevie und Alex haben ihre Flitterwochen in Argentinien verbracht. Während Stevie nach Australien zurückkehrt, um ihre Tochter wiederzusehen, möchte ihr Mann noch etwas Zeit in Südamerika verbringen. Rose hat in der Zwischenzeit beschlossen, dass sie sich mehr von ihrer Mutter abnabeln will und eine große Reise unternehmen möchte, doch Stevie zeigt sich mit diesem Entschluss nicht einverstanden. Schauspieler: Simmone Mackinnon (Stevie Hall) Michala Banas (Kate Manfredi) Gillian Alexy (Tayler Geddes) Dustin Clare (Riley) Abi Tucker (Grace Kingston McLeod) Matt Passmore (Marcus Turner) Luke Jacobz (Patrick Brewer) Originaltitel: McLeod's Daughters Regie: Declan Eames Drehbuch: Christopher D. Hawkshaw Kamera: László Baranyai Musik: Alastair Ford Altersempfehlung: ab 6