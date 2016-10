ARTE 11:50 bis 12:30 Magazin Abgedreht! En cavale / Story: Auf der Flucht mit Jean-Luc Godard / Garderobe: Die Turnschuhe / Clip ab: "03 Bonnie & Clyde" / Star System: Der Flucht-Clip / Ikone: "Perfect World" / Skandal! Die Flucht von O.J. Simpson / Rare Perle: Spaggiari bei Pivot F, D 2016 2016-10-12 07:00 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken (1): Story: Auf der Flucht mit Jean-Luc Godard 1965 inszenierte Jean-Luc Godard in "Elf Uhr nachts" die atemberaubende Flucht eines ungleichen Pärchens fünf Jahre nach der fatalen Verfolgungsjagd in "Außer Atem". Hasenpanier à la Jean-Luc Godard. (2): Garderobe: Die Turnschuhe Wer schnell rennen muss, trägt am besten gute Turnschuhe. Ein unersetzliches Accessoire für jeden, der mal schnell verschwinden muss. (3): Clip ab: "03 Bonnie & Clyde" 2002 waren Jay-Z und Beyoncé noch nicht verheiratet und beschränkten ihren Kontakt offiziell auf ihre gemeinsame Arbeit an "03 Bonnie & Clyde". Das legendäre Duett verherrlichte das Ideal des glamourösen Gangsterpaars und gab nebenbei auch Beyoncés Solokarriere einen kleinen Kick. (4): Star System: Der Flucht-Clip Bad Boys und Girls auf der Suche nach Rebellion und Freiheit sind die besten Zutaten für ein risikoloses, aber hochromantisches Pop-Video. Berühmt werden oder bleiben? Als Held in einem Flucht-Clip. (5): Ikone: "Perfect World" 1993 nahm Clint Eastwood den damaligen Superstar Kevin Costner mit in eine "perfekte Welt", in der er einen gewalttätigen Entführer spielte, der sich mit seiner achtjährigen Geisel anfreundet. Rückblick auf eine so gnadenlose wie rührende Flucht durch die USA der Sechziger. (6): Skandal! Die Flucht von O.J. Simpson Der ehemalige Baseballstar O.J. Simpson war das Wunderkind der USA, bis er am 12. Juni 1994 einen Doppelmord an seiner Ex-Frau Nicole und dessen Liebhaber beging ein Skandal. Eine unglaubliche Flucht und ein zweifelhaftes Urteil die Simpson-Affäre gehört zu den medienwirksamsten Gerichtsprozessen der Weltgeschichte. (7): Rare Perle: Spaggiari bei Pivot 1976 wurde Albert Spaggiari mit seinem legendären Bankraub von Nizza weltberühmt. Nach seinem spektakulären Entkommen lebte er noch zwölf Jahre weiter, ohne je gefasst zu werden, und schrieb währenddessen Bücher. In Mailand gab er ein Interview zu seinem Buch "Journal d'une truffe". Der Titel ist eine augenzwinkernde Anspielung auf den schwer zu findenden Pilz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Personne ne bouge!