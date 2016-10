ARTE 02:00 bis 03:20 Musik Philippe Jordan dirigiert Beethoven Sinfonien Nr. 1 & 3 F 2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Beethovens erste Sinfonie entstand zu einer Zeit uraufgeführt wurde sie 1800 , in der das bürgerliche Publikum die aristokratischen Mäzene im Konzertsaal abgelöst hatte. Seit Mozart und Haydn hatte sich die Gattung Sinfonie etabliert, Beethoven füllt sie mit revolutionärem Gedankengut. Die Erste zeigt diesen Übergang, sie ist noch klassisch im Sinne von Mozart und Haydn, jedoch werden bereits Akzente verstärkt, höfische Tänze dekonstruiert. Die Dritte mit dem Beinamen "Eroica" (die Heldenhafte), die ursprünglich Napoleon Bonaparte gewidmet war, gilt dagegen als Wendepunkt im Werk des Komponisten. Beethoven löst sich darin vollständig von den klassischen Vorbildern und wendet sich ganz einem romantischen und monumentalen Stil zu, der sich insbesondere durch die dominierende Bassstimme der Streicher (Celli und Kontrabass) und durch rhythmische Variationen auszeichnet. Die erschütternde Ernsthaftigkeit der Sinfonie spiegelt die inneren Kämpfe des Komponisten wider: Ihre Entstehung fällt in eine Zeit, in der sein Gehör unwiederbringlich verloren geht. Philippe Jordan, Sohn des 2006 verstorbenen Dirigenten Armin Jordan, ist zur Zeit einer der gefragtesten Dirigenten. Seit 2009 ist er nun schon für den Klang des Orchesters der Pariser Nationaloper verantwortlich. Seit 2014 ist er zudem Chefdirigent der Wiener Symphoniker. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Philippe Jordan dirige Beethoven: Symphonies n° 1 à n° 3 Regie: Vincent Massip