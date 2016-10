TNT Film 06:00 bis 08:40 Drama Die Herrin von Thornhill GB 1967 16:9 20 40 60 80 100 Merken Bathsheba ist eine leidenschaftliche, junge Frau, die nur durch die absolute Bewunderung eines Mannes zufrieden zu stellen ist - so nimmt sie Leben und Liebe dreier verschiedener Männer in Beschlag... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julie Christie (Bathsheba) Terence Stamp (Sergeant Troy) Peter Finch (William Boldwood) Alan Bates (Gabriel Oak) Fiona Walker (Liddy) Prunella Ransome (Fanny) Alison Leggatt (Mrs. Hurst) Originaltitel: Far from the Madding Crowd Regie: John Schlesinger Drehbuch: Frederic Raphael Kamera: Nicolas Roeg Musik: Richard Rodney Bennett