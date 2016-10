National Geographic 01:55 bis 02:40 Dokumentation Jurassic C.S.I. T.Rex Trauma NZ 2009 2016-10-09 05:00 Stereo 16:9 HDTV Merken Einer der Gründe für den Erfolg der Dinosaurier die war ihre unglaubliche Zähigkeit: Fossilien belegen, dass offenbar auch schwerste Wunden und Knochenbrüche wieder verheilten und die Dinos noch Jahre gesund und munter weiterleben konnten - während vergleichbare Verletzungen bei einem Säugetier tödlich gewesen wären. Aber was ist das Geheimnis dieser enormen Regenerationsfähigkeit? Um diese Frage zu beantworten, untersucht Phil Manning u.a. das Skelett eines Gorgosaurus und das des größten jemals gefundenen Tyrannosaurus, vergleicht das Blut heute lebender Tierarten mit dem hypothetischen Lebenssaft der Dinos und geht der Frage auf den Grund, was das Knochengerüst der Riesenechsen so stabil machte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Jurassic C.S.I.