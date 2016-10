National Geographic 17:35 bis 18:30 Dokumentation Supercars - Die Luxuswerkstatt Aston Martin Vantage GB 2015 2016-10-16 10:40 Stereo 16:9 HDTV Merken Wie kann man einen Aston Martin Vantage V8 noch verbessern? Afzal Kahn hat da so seine speziellen Vorstellungen, um die Wünsche seiner extrem anspruchsvollen Kunden zu befriedigen. Ralph und Ranen sollen das Konzept umsetzen und werden beauftragt, den eleganten Luxuswagen in einen superschnellen Racer zu verwandeln. Wichtig ist dabei, dass das Ergebnis hinterher auch für den ganz normalen Straßenverkehr zugelassen werden kann. Afzal ist sich sicher: Wenn Ralph und Ranen das hinbekommen, ist das der Beginn von etwas ganz Großem? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Supercar Megabuild