National Geographic 14:10 bis 15:05 Dokumentation Die Rätsel der Bibel Der Exodus ins Heilige Land USA 2006 2016-10-15 07:25 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Auszug der Israeliten aus Ägypten unter der Führung des Mose, der lange Weg in das gelobte Land und die zehn Plagen, die Ägypten heimsuchten: Inwieweit entspricht die alttestamentarische Schilderung des Exodus' der historischen Wirklichkeit? NATIONAL GEOGRAPHIC geht einem der faszinierendsten Rätseln der Welt auf den Grund. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Riddles of the Bible

