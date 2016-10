FOX 03:50 bis 04:40 Actionserie Strike Back Die Falle GB 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Nachdem Kamalis Tochter Ester von Letherby als Geisel genommen wurde, brechen Stonebridge, Scott, Richmond und Martinez auf, um sie zu befreien. Währenddessen hat Kamali in Lockes Auftrag Dalton aufgespürt, der gerade dabei ist, Sofia zu verhören, um an Informationen über al-Zuhari zu kommen. Schließlich lassen sie Sofia laufen, in der Hoffnung, dass die sie zu al-Zuhari führt. Doch stattdessen stoßen sie überraschenderweise auf einen gefährlichen Feind, der einen Rachefeldzug gegen die Briten plant. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Philip Winchester (Sgt. Michael Stonebridge) Sullivan Stapleton (Sgt. Damien Scott) Rhona Mitra (Maj. Rachel Dalton) Rhashan Stone (Major Oliver Sinclair) Michelle Lukes (Sgt Julia Richmond) Liam Garrigan (Sgt. Liam Baxter) Charles Dance (Conrad Knox) Originaltitel: Strike Back Regie: Paul Wilmshurst Drehbuch: James Dormer Kamera: Jean-Philippe Gossart