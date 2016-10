FOX 22:30 bis 23:15 Mysteryserie The Walking Dead Besetzt USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Gerade als Rick glaubt, sich entspannen zu können, sieht er sich gleich mit mehreren unmittelbaren Bedrohungen konfrontiert. Die anderen Mitglieder der Gruppe beschäftigen sich mit ihrer Vergangenheit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Lincoln (Rick Grimes) Chandler Riggs (Carl Grimes) Lauren Cohan (Maggie Greene) Danai Gurira (Michonne) Steven Yeun (Glenn Rhee) Norman Reedus (Daryl Dixon) Melissa McBride (Carol Peletier) Originaltitel: The Walking Dead Regie: Seith Mann Drehbuch: Nichole Beattie, Seth Hoffman Kamera: Stephen Campbell Musik: Bear McCreary