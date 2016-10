FOX 14:00 bis 14:45 Krimiserie Hawaii Five-0 Das Ritual USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Steve und Catherine hatten eigentlich einen gemeinsamen Halloween-Abend geplant. Doch das "Five-0"-Team muss in einem Mordfall ermitteln: Die Studentin Lisa Kerner wurde entführt und ermordet. Zunächst gehen Steve und seine Kollegen davon aus, dass eine Organmafia hinter der Tat steckt. Dann entdeckt Max, dass der Killer ein Schwert benutzt hat, auf dem ein Pentagramm eingraviert ist. Es scheint sich also um einen Ritualmord zu handeln. Und die Befürchtung wächst, dass es bald ein zweites Opfer geben wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alex O'Loughlin (Steve McGarrett) Scott Caan (Danny "Danno" Williams) Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly) Grace Park (Kono Kalakaua) Masi Oka (Dr. Max Bergman) Michelle Borth (Catherine Rollins) Chris Marquette (Seth Tilton) Originaltitel: Hawaii Five-0 Regie: Jerry Levine Drehbuch: David Wolkove Kamera: Alan Caso Musik: Brian Tyler, Keith Power Altersempfehlung: ab 16

