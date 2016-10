FOX 09:25 bis 10:10 Krimiserie Navy CIS Legende USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken In Los Angeles arbeiten Gibbs und McGee mit der Spezialeinheit um Special Agent Macy unter Hochdruck daran, eine Terrorzelle hochgehen zu lassen. Als die Ermittlungen ins Stocken geraten, beschließt G. Callen kurzerhand, als Undercover-Agent mehr in Erfahrung zu bringen. Unterdessen stellt Tony nach dem Auftauchen von Mossad-Agent Michael Rivkin heimlich Nachforschungen an - mit dem Ergebnis, dass er Zivas Loyalität gegenüber dem NCIS ernsthaft in Frage stellen muss... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Rocky Carroll (Leon Vance) Cote De Pablo (Ziva David) Brian Avers (NCIS Special Agent Mike Renko) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: James Whitmore Drehbuch: Shane Brennan Kamera: Christos Bitsakos, William G. Webb Musik: Brian Kirk