FOX 21:45 bis 22:30 Mysteryserie The Walking Dead Neben dem Gleis USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Den ersten großen Angriff auf das Gefängnis konnte die Gruppe um Rick noch für sich entscheiden, doch dieses Mal wurden sie nicht nur voneinander getrennt, sondern auch gezwungen, ihren sicheren Rückzugsort aufzugeben. Werden die Überlebenden sich je wieder sehen, und können sie eine neue Zufluchtsstätte finden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Lincoln (Rick Grimes) Norman Reedus (Daryl Dixon) Steven Yeun (Glenn Rhee) Lauren Cohan (Maggie Greene) Chandler Riggs (Carl Grimes) Danai Gurira (Michonne) Melissa McBride (Carol Peletier) Originaltitel: The Walking Dead Regie: Tricia Brock Drehbuch: Matthew Negrete, Channing Powell Kamera: Michael Satrazemis Musik: Bear McCreary