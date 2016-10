Universal Channel 23:25 bis 01:10 Drama Die Queen GB, USA, F, I 2006 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Ende August 1997 verunglückt Prinzessin Diana auf der Flucht vor Paparazzi und stirbt kurz darauf. England und die ganze Welt sind vom plötzlichen Tod der "Königin der Herzen" geschockt. Königin Elizabeth II (Helen Mirren) und ihr Mann, Prinz Philip (James Cromwell), haben für die Verstorbene nur wenig übrig und verschanzen sich hinter den Mauern von Schloss Balmoral. Witwer Prinz Charles (Alex Jennings) und das Volk empören sich über diese kaltherzige Ignoranz. Nur der gerade vereidigte Premier Tony Blair (Michael Sheen) versucht, den Image-Gau für das Königshaus abzuwenden.

Stephen Frears ("Dirty Pretty Things") gelang mit der sensiblen, anrührenden Darstellung einer die Welt bewegenden Landestragödie ein intimes Portrait der Royals, in dem Helen Mirren als Queen zu Höchstform aufläuft. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Helen Mirren (Königin Elisabeth II.) Michael Sheen (Tony Blair) James Cromwell (Prinz Philip) Sylvia Syms (Königinmutter) Alex Jennings (Prinz Charles) Helen McCrory (Cherie Blair) Roger Allam (Robin Janvrin) Originaltitel: The Queen Regie: Stephen Frears Drehbuch: Peter Morgan Kamera: Affonso Beato Musik: Alexandre Desplat