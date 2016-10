National Geographic People 00:05 bis 00:50 Dokumentation Babys: Start ins Leben Generation Mama F 2013 2016-10-09 04:35 Stereo 16:9 HDTV Merken Das durchschnittliche Alter einer Frau, die zum ersten Mal ein Kind zur Welt bringt, liegt in Deutschland laut Statistischem Bundesamt zwischen 25 und 30 Jahren. Welches Alter nun das optimale ist, darüber sind sich Mediziner wie Eltern uneinig. Diese Folge von "Babys: Start ins Leben" begleitet vier verschiedene Frauen zwischen 15 und 40 Jahren auf dem Weg in den Kreißsaal. Sie alle erleben die außergewöhnliche Erfahrung der ersten Geburt auf ihre ganz eigene Weise. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 4 Babies A Second