National Geographic Wildlife 22:35 bis 23:25 Dokumentation Der Clan der Erdmännchen GB 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Bei Kindern und Erwachsenen kommen sie gleichermaßen gut an, und in Zoos rund um die Welt zählen sie zu den Publikumslieblingen - aber wie verhalten sich Erdmännchen eigentlich in freier Wildbahn, in ihrer Heimat im südwestlichen Afrika? Was geschieht in ihren ausgedehnten Bauten, und wie sind die Erdmännchen-Kolonien, in denen bis zu 30 Individuen friedlich zusammenleben? Dies dokumentiert "Der Clan der Erdmännchen" mit Hilfe innovativer Kameratechniken. In der Kalahari-Wüste beobachten die Filmemacher die Tiere in ihrer natürlichen Umgebung und sorgen mit ihren Aufnahmen dafür, dass der Zuschauer ihnen näher zu sein scheint als im schönsten Zoogehege. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Clan of the Meerkats