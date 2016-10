National Geographic Wildlife 13:35 bis 14:25 Dokumentation Amerikas Wilder Westen Harte Jungs USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Für die Tiere, die in der Wildnis der Rocky Mountains leben, sind die Legenden und Mythen des Wilden Westens brutale Realität. Die Symbolfiguren des Westens vergangener Tage leben in diesen Tieren fort, die noch heute in den Bergen des amerikanischen Westens existieren. Eine Wolfsmeute jagt ein Elchkalb - und hier draußen in der Wildnis überlebt nur der Stärkere. Mörderische Banditen überfallen Präriehunde und ein junger Grizzlybär sucht nach essbarem Gold. Berglöwen, Einzelkämpfer, die durch die ausgedehnte Wildnis streifen, überleben nur, wenn sie so wild sind wie die Berge selbst. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Wild West

