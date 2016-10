Kinowelt 23:15 bis 00:50 Horrorfilm Altar GB 2014 16:9 20 40 60 80 100 Merken Alec, ein Künstler, und seine Frau Meg ziehen mit ihren beiden Kindern, Penny und Harper, in ein altes englisches Herrenhaus, das sie in Eigenleistung renovieren wollen. Allerdings kennen sie die schreckliche Vorgeschichte des Radcliff Haus' nicht: Vor Jahren hatte der Eigentümer, ein Mann namens Radcliff, seine Frau Isabella in einem dämonischen Ritual ermordet, woraufhin sie als Geist zurückgekehrt war und ihren Mann zuerst in den Wahnsinn und dann in den Selbstmord getrieben hat. Als sie von einem der Erbauer des Gemäuers von dessen Geschichte erfährt, fängt Meg an, ihr auf eigene Faust nachzugehen. Kurze Zeit später bekommt sie Besuch von dem ortsansässigen Historiker Charles Walker, der ihr erklärt, dass die Horrorgeschichten, die sich um das Radcliff Haus ranken, nichts als Erfindungen sind, denn der ehemalige Hausbesitzer habe nie vorgehabt, seine Frau zu ermorden. Als Meg dann jedoch herausfindet, dass auch der bürgerliche Name des Vorbesitzers Charles Walker war, und immer mehr eigenartige Dinge im Haus geschehen, wird ihr klar, dass sie und ihre Familie besser verschwinden sollten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Olivia Williams (Meg Hamilton) Matthew Modine (Alec Hamilton) Antonia Clarke (Penny Hamilton) Adam Thomas Wright (Harper Hamilton) Steve Oram (Nigel Lean) Richard Dillane (Greg) Howard Lee (Frank) Originaltitel: Altar Regie: Nick Willing Drehbuch: Nick Willing Kamera: Jan Richter-Friis Musik: Simon Boswell Altersempfehlung: ab 16