Kinowelt 06:50 bis 08:40 Komödie Brothers Bloom USA 2008 16:9 20 40 60 80 100 Merken Als Familie funktionieren sie nicht immer reibungslos, doch als betrügerisches Gauner-Duo sind die Brüder Bloom und Stephen ein unschlagbares Gespann. Gemeinsam erleichtert das eingespielte Team reiche, ahnungslose Opfer mit ausgeklügelten Tricksereien, raffiniert konstruierten Lügengeschichten und einer guten Portion Chuzpe um ihr Geld. Doch während Stephen immer wieder mit diebischer Freude die aufwändige Planung der Aktionen verantwortet, wird das ständige Schwindeln für den sensiblen Bloom zusehends zur Belastung. Als er sich in die vermögende Exzentrikerin Penelope - das neueste Opfer des Duos - zu verlieben beginnt, gerät der vermeintlich letzte Coup der Brüder in Gefahr. Denn bald wissen sie nicht mehr, ob sie eigentlich der hübschen Erbin oder doch eher sich selbst etwas vormachen - und Realität und Betrug sind in diesem Spiel schließlich nicht mehr für jeden voneinander zu trennen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rachel Weisz (Penelope) Adrien Brody (Bloom) Mark Ruffalo (Stephen) Rinko Kikuchi (Bang Bang) Maximilian Schell (Diamond Dog) Robbie Coltrane (Kurator) Andy Nyman (Charleston) Originaltitel: The Brothers Bloom Regie: Rian Johnson Drehbuch: Rian Johnson Kamera: Steve Yedlin Musik: Nathan Johnson Altersempfehlung: ab 12