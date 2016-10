Kinowelt 05:05 bis 06:50 Fantasyfilm Shadow und der Fluch des Khan USA 1994 Nach Motiven einer Radio-Serie von Maxwell Grant 16:9 20 40 60 80 100 Merken New York in den 1930ern. Margo, Tochter des Wissenschaftlers Reinhardt Lane, lernt den wohlhabenden Playboy Lamont Cranston kennen und verliebt sich in ihn. Was sie jedoch zunächst nicht über ihren neuen Liebhaber weiß, ist die Tatsache, dass er nachts als maskierter Rächer "Shadow" auf Verbrecherjagd geht und sich dabei seiner Fähigkeit, den Willen anderer zu manipulieren, bedient. Dies lehrte ihn vor vielen Jahren der brutale Drogenbaron Ying Ko. Als dann aber Shiwan Khan, Nachfahre des Mongolenkaisers Dschingis Khan, Margos Vater in seine Gewalt bringt und ihn dazu zwingen will, eine Atombombe zu bauen, eilt ihr neuer Verehrer ihr zur Hilfe. Cranston wird als Shadow aktiv und tritt Khan gegenüber. Doch dieser ist ein weiterer Schüler Ying Kos. Er verfügt ebenfalls über telepathische Fähigkeiten und ist im Besitz des Phurba. Ein magischer Dolch, vor dem sich Shadow seit jeher fürchtet. Es scheint, als ob Shadow nichts gegen die fürchterliche Waffe und Khans Kräfte ausrichten kann. Wird Shadow seine Ängste überwinden und Khan trotz dessen Überlegenheit besiegen können? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alec Baldwin (Lamont Cranston/Shadow) John Lone (Shiwan Khan) Penelope Ann Miller (Margo Lane) Peter Boyle (Moe Shrevnitz) Ian McKellen (Reinhardt Lane) Tim Curry (Farley Claymore) Aaron Lustig (Doktor) Originaltitel: The Shadow Regie: Russell Mulcahy Drehbuch: David Koepp Kamera: Stephen H. Burum Musik: Jerry Goldsmith Altersempfehlung: ab 12