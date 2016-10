Disney XD 14:05 bis 14:25 Trickserie Coop gegen Kat Wohin mit dem Müll? / Area 1-0-2 CDN 2010 Stereo 16:9 Merken Weil Coops Zimmer überquillt, soll er den ganzen Abfall und Plunder los werden. Als er einen Teil davon in Kats Kratzbaum-Häuschen wirft, entdeckt er, dass sich dort drin Kats Zentrale befindet. Gemeinsam mit Dennis erforschen sie Kats Hauptquartier. Als Millie in der allgemeinen Aufräumwut den Kratzbaum entsorgt, landen die beiden schließlich auf der Mülldeponie, die sie nun für das von Aliens zerstörte Bootsville halten...(2) Kat ferngesteuertes Ufo wird von der Flugbeobachtung gesichtet. Die Absturzstelle in Coops Garten wird entdeckt, woraufhin Geheimagenten das Haus observieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kid vs. Kat Regie: Rob Boutilier, Josh Mepham Drehbuch: Shelley Hoffman, Louise Moon, Robert Pincombe, Shane Simmons Musik: Hal Beckett Altersempfehlung: ab 6

