Disney XD 08:00 bis 09:15 Trickfilm Himmel und Huhn USA 2005 Dolby 16:9 HDTV Seit zwei Jahren versucht Hühnchen Junior, die Einwohner seiner Stadt vergessen zu lassen, dass er mit seiner Annahme, der Himmel falle allen auf den Kopf, eine Massenpanik auslöste. Als alles wieder gut zu laufen scheint, fällt ein echtes Stück Himmel herab. Und nicht nur das: Das Stück Himmel scheint auch noch aus einer anderen Welt zu stammen. Aber wer wird ihm nach damals glauben? Nur seine Freunde und damit hängt das Schicksal der Erde von einem hässlichen Entlein, einem zu groß geratenen Schwein, einem Austauschstudenten-Fisch und nicht zuletzt von einem neurotischen Huhn ab... Hühnchen Junior hat's nicht leicht: Ein Stück Himmel ist ihm auf den Kopf gefallen, doch keiner glaubt ihm und alle machen sich über den kleinen Außenseiter lustig. Selbst sein Vater hält ihn für ein Weichei. Doch als plötzlich Aliens in Oakey Oaks auftauchen, wird der Kleinste zum größten Helden! Gemeinsam mit seinen liebenswert-chaotischen Freunden heckt er einen Plan aus. Aber können sie die Welt rechzeitig retten? Wenn Susi Schnatter mit Verona Pooths Stimme quasselt, der Baseballtrainer sich verdächtig nach Boris Becker anhört und der ultralässige MC Stachelschwein seine trockenen Kommentare zum Besten gibt, biegen sich alle vor Lachen! Sprecher: Kim Frank (Hühnchen Junior) Verona Pooth (Susi Schnatter) Boris Becker (Sportlehrer) Manuel Straube (Ed von Speck) Markus Maria Profitlich (Bruno Hühnchen) Alexandra Ludwig (Elfie Edel) Christian Ude (Bürgermeister Vogelwitz) Originaltitel: Chicken Little Regie: Mark Dindal Drehbuch: Steve Bencich, Ron J. Friedman, Ron Anderson Musik: John Debney Altersempfehlung: ab 6