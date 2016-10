Die Enterprise Crew wartet auf ein Treffen mit den Ferengi, als plötzlich Picards (Patrick Stewart) altes Schiff, die Stargazer auftaucht. DaiMon Bok, ein Ferengi, grüßt ihn als Helden des Kampfes von Maxia, obwohl Picard in eben diesem Kampf die Stargazer zurück lassen musste. Da der Sohn des Ferengi in dem Kampf ums Leben kam, wundert sich Picard, dass DaiMon Bok ihm das Schiff schenkt. Dieser hat allerdings die Logbücher gefälscht, so dass es aussieht, als habe Picard zuerst auf den Ferengi geschossen. Außerdem ist zwischen Picards alten Sachen eine Vorrichtung zur Gedankenkontrolle versteckt. In Google-Kalender eintragen