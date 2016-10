Syfy 20:15 bis 20:40 Trickserie Star Wars: The Clone Wars Das Virus USA 2009 Stereo 16:9 Merken Während sie versuchen, ein verstecktes Labor der Separatisten zu finden, in dem aus dem blauen Schattenvirus eine tödliche biologische Waffe entwickelt wird, geraten Jar Jar und Padmé in Gefangenschaft. Anakin, Ashoka und Obi-Wan brechen sofort auf, um ihre Freunde zu retten und eine Verbreitung der verheerenden Waffe zu verhindern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars Regie: Giancarlo Volpe, Dave Filoni Altersempfehlung: ab 12