Syfy 19:45 bis 20:15 Trickserie Star Wars: The Clone Wars Der unsichtbare Feind USA 2009 Stereo 16:9 Nachdem die Separatisten Christophsis angegriffen haben und das Volk den Aggressoren mehr oder weniger hilflos ausgeliefert ist, sollen die Jedi den Bewohnern von Christophsis zur Hilfe kommen. Obi-Wan und Anakin schmieden einen kühnen Plan, um den Planeten zu retten und die Separatisten aufzuhalten. Allerdings müssen sie feststellen, dass es einen Verräter in den eigenen Reihen gibt. Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars Regie: Dave Filoni Drehbuch: Scott Murphy