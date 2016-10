Syfy 11:55 bis 12:45 Actionserie Marvel's Agent Carter Das ist nicht das Ende USA 2015 Stereo 16:9 Merken Im Jahr 1946 arbeitet Peggy Carter (Hayley Atwell) in New York für die Geheimorganisation "Strategic Scientific Reserve". Die SSR ermittelt momentan gegen den Industriellen Howard Stark (Dominic Cooper), der verdächtigt wird, Waffentechnologie an feindliche Länder zu verkaufen. Eines Tages wendet sich Stark direkt an Peggy Carter mit der Bitte, ihm dabei zu helfen, seine Unschuld zu beweisen. Unterstützt wird sie dabei von Starks Butler Edwin Jarvis (James D'Arcy). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hayley Atwell (Peggy Carter) Chad Michael Murray (Edwin Jarvis) Enver Gjokaj (Daniel Sousa) James D'Arcy (Edwin Jarvis) Shea Whigham (Roger Dooley) Dominic Cooper (Howard Stark) Lyndsy Fonseca (Angie Martinelli) Originaltitel: Agent Carter Regie: Louis d'Esposito Drehbuch: Stan Lee, Jack Kirby, Christopher Markus, Stephen McFeely Musik: Christopher Lennertz