Syfy 09:25 bis 10:15 SciFi-Serie Star Trek: Enterprise Schiff der Geister USA 2002 Stereo 16:9 Die Enterprise findet ein Schiff, dass auf einen unbewohnten Planeten abgestürzt ist. Angeblich soll es im Schiff auch spuken. Als die Crew das leere Raumschiff betritt, werden sie von einer bewaffneten Mannschaft überrascht. Deren Captain Ezral (Rene Auberjonois) gibt an, dass das Schiff bereits vor Jahren verunglückt sei, aufgrund von fehlendem Material aber nicht instand gesetzt werden kann. Archer (Scott Bakula) bietet sofort seine Hilfe an. Das ohnehin schon angespannte Verhältnis zwischen den Mannschaften verhärtet sich, als Tucker (Connor Trinneer) eine Leiche findet. Schauspieler: Scott Bakula (Capt. Jonathan Archer) Jolene Blalock (T'Pol) Connor Trinneer (Charlie "Trip" Tucker III) Dominic Keating (Lt. Malcolm Reed) Annie Wersching (Liana) Tom Bergeron (D'Mar) John Billingsley (Dr. Phlox) Originaltitel: Star Trek - Enterprise Regie: Jim Charleston Drehbuch: Stephen Beck Kamera: Marvin V. Rush, Marvin Rush Musik: Dennis McCarthy Altersempfehlung: ab 6