13th Street 16:10 bis 16:55 Krimiserie Criminal Minds Der Doktor USA 2014 Stereo 16:9 Merken Auf das BAU-Team wartet ein mysteriöser Fall. In der Wüste von Las Vegas sind zwei weibliche Leichen gefunden worden, beide Frauen sind ertrunken. Einen wichtigen Hinweis erhält Rossi (Joe Mategna), nachdem das Wasser in den Lungen der Leichen näher untersucht wurde. In der Zwischenzeit versucht Reid (Matthew Gray Gubler), seine Mutter zu erreichen, nur um zu erfahren, dass sie gerade einen Ausflug in den Grand Canyon unternimmt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Shemar Moore (Derek Morgan) A. J. Cook (Jennifer Jareau) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Jeanne Tripplehorn (Alex Blake) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Robert Lieberman Drehbuch: Sharon Lee-Watson Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini