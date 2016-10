Disney Cinemagic 23:15 bis 23:40 Trickserie Disneys Kuzco's Königs-Klasse Folge: 48 Die Maisfeier USA 2006-2008 Stereo 16:9 HDTV Merken Die alljährliche Maisfeier steht bevor. Kuzco beschließt, statt sich dem Familienfest auszusetzen, nach Machu-Beachu an den Strand zu fahren. Unterwegs freundet er sich mit Taximann an, der ihn mit seiner Rikscha dorthin bringen soll. An seinem Urlaubsziel angekommen stellt Kuzco fest, dass alle anderen Gäste nach Hause gefahren sind, um dort im Kreis ihrer Lieben zu feiern und wird von Heimweh geplagt! Die alljährliche Maisfeier steht bevor. Kuzco beschließt, statt sich dem langweiligen Familienfest auszusetzen, nach Machu-Beachu an den Strand zu fahren. Unterwegs freundet er sich mit Taximann an, der ihn mit seiner Rikscha dorthin bringen soll. An seinem Urlaubsziel angekommen, stellt Kuzco fest, dass alle anderen Gäste nach Hause gefahren sind, um dort im Kreis ihrer Lieben zu feiern. Von Heimweh geplagt, lässt Kuzco sich wieder nach Hause bringen. Als er erfährt, dass Taximann nicht - wie behauptet - eine große Familie hat, lädt er ihn ein. Davon ist selbst Yzma so gerührt, dass sie für den einen Abend ihre Bosheit ablegt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's the Emperor's new School Regie: Dave Knott Drehbuch: Dan Fybel, Bobs Gannaway, Johanna Stein, Kevin D Campbell, Evan Gore, Rich Rinaldi Altersempfehlung: ab 6