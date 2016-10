Disney Cinemagic 18:40 bis 20:15 Trickfilm Cars 2 USA 2011 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Irgendwo auf dem Meer observiert Geheimagent Finn McMissile (deutsche Synchronstimme: Dietmar Wunder) auf einer Bohrplattform die geheimen Pläne von Professor Z. Als seine Tarnung auffliegt, muss er fliehen, bevor er genügend Informationen zusammen hat. In den USA ist derweil der rote Sportwagenflitzer Lightning McQueen (Manou Lubowski) so bekannt wie ein bunter Hund. Trotzdem kommen seine Freunde, allen voran Abschleppwagen Hook (Reinhard Brock) nicht zu kurz. Als Lightning die Herausforderung des frechen Italieners Francesco Bernoulli (Walter von Hauff) annimmt, am allerersten World Grand Prix teilzunehmen, darf Hook ihn zu seiner grossen Freude begleiten. Japan, Italien, England sind die Stationen auf ihrer Reise um die Welt. Im parallelen Handlungsstrang versucht zwischenzeitlich Finn McMissile, stilgerecht dem Aston Martin der Sean-Connery-Ära nachempfunden, zusammen mit seiner Agentenpartnerin Holley Shiftwell (Martina Hill) das Syndikat um Professor Z (Thomas Kretschmann) zu stoppen. Die vom teuflischen Mastermind angeführten Gangster wollen nämlich den beim Grand Prix verwendeten Biosprit in Verruf bringen, indem sie während der Rennen Unfälle verursachen. In diese Agentenstory, die sich schnell als Hauptstrang des Films entpuppt, wird nun Lightnings Kumpan, der tollpatschige Hook, hineingerissen. Denn man hält den alten Abschleppwagen irrtümlich für einen Undercover-Agenten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Manou Lubowski (Lightning McQueen) Reinhard Brock (Hook) Bettina Zimmermann (Sally) Rick Kavanian (Luigi) Thomas Kretschmann (Professor Z) Originaltitel: Cars 2 Regie: Brad Lewis, John Lasseter Drehbuch: John Lasseter, Brad Lewis, Dan Fogelman Kamera: Jeremy Lasky, Sharon Calahan Musik: Michael Giacchino