Dokusoap Im Schrank der Stars - mit Adi Weiss A 2016 Heute trifft Adi Patricia Kaiser und Kerstin Lechner zwei Austro-Models, die auf sehr unterschiedliche Weise Karriere gemacht haben. Patricia Kaiser wurde vor bereits 16 Jahren zur Miss Austria gekürt und ist heute noch ein gut gebuchtes Model im österreichischen Business. Und das "trotz" zwei Kinder und Ehemann. Oder gerade deswegen, wie Adi weiss. Aber selbst eine Patricia Kaiser hat so manch außergewöhnliches Fashion-Teil in ihrem Kleiderschrank. Wie das zuckerlfarbene Tutukleid von ihrem Auftritt bei der Miss World-Wahl anno dazumal. Oder heiße Unterwäsche, die sie "natürlich noch nie getragen hat". Aber Patricia hat auch richtig trendige Fashion in ihrem Kleiderschrank, und so wird Adi bei dem Fashion-Trend "Metallic" auch bei ihr fündig. Kerstin Lechner hingegen hat es als Model nach Los Angeles verschlagen. Dort versucht der Austro-Export auch als Schauspielerin und TV-Moderatorin Fuß zu fassen. Immerhin hat sie es bisher schon als Trophy Presenter bis zu der Oscar-Verleihung geschafft. Grund genug für Adi nach Aggsbach in die Wachau zu pilgern, wo Kerstin auf Heimaturlaub weilt. Und in ihrem original Kinderzimmer in ihrer importierten US-Fashionware zu stöbern. Das Wort "sexy" erlebte dann aus seinem Mund eine wahre Inflation, denn auch Kerstin geizte nicht mit ihren Reizen. Nicht zuletzt aufgrund ihres Second Hand-Kleides von Chanel entdeckte Adi dann auch black & white als Fashion-Trend in ihrem Kleiderschrank. Moderation: Adi Weiss Gäste: Patricia Kaiser (Model), Kerstin Lechner (Model)