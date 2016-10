ATV 16:00 bis 16:25 Comedyserie Hör mal wer da hämmert Die Elfenparade USA 1995 2016-10-11 12:40 Stereo Merken Am Tag vor Weihnachten müssen Tim und Al für Binford verreisen, um eine winterliche Straßenparade anzuführen. Wegen schlechten Wetters fliegt erst in letzter Sekunde überhaupt ein Flugzeug zurück nach Detroit, und dann kann die Maschine zunächst wegen Nebels nicht landen. Doch die extrem helle Weihnachtsdekoration der Taylor-Jungen ermöglicht dem Flugzeug letztlich doch noch eine sichere Landung... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tim Allen (Tim Taylor) Patricia Richardson (Jill Taylor) Earl Hindman (Wilson) Jonathan Taylor Thomas (Randy Taylor) Zachery Ty Bryan (Brad Taylor) Taran Noah Smith (Mark Taylor) Richard Karn (Al Borland) Originaltitel: Home Improvement Regie: Andy Cadiff Drehbuch: Jon Vandergriff Kamera: Donald M. Morgan