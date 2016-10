ATV 14:05 bis 14:35 Comedyserie Hot in Cleveland Göttliche Elka USA 2012 2016-10-11 05:50 Stereo Merken Elka feiert Geburtstag. Melanie hat eine ganz besondere Überraschung für sie parat: Sie nimmt Elka in die Umkleidekabine der Cleveland Browns mit. Schließlich wird man nicht jeden Tag 90 Jahre alt. Dort gibt es jede Menge halbnackte Männer zu sehen nicht nur Elka ist ganz aus dem Häuschen. Durch eine Verkettung unglücklicher Zufälle findet sich kurze Zeit später Melanie im Spital wieder. Dort liegt auch Victoria, die nach ihrer freiwilligen Blutspende kurzerhand ohnmächtig geworden ist. Elka nutzt diese Gelegenheit, um Victoria einen üblen Streich zu spielen?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Valerie Bertinelli (Melanie Moretti) Jane Leeves (Joy Scroggs) Wendie Malick (Victoria Chase) Betty White (Elka Ostrovsky) Dan Cortese (Jimmy Armstrong) Wendi McLendon (Covey) Willie Garson (Dr. Brotz) Originaltitel: Hot in Cleveland Regie: Andy Cadiff Drehbuch: Suzanne Martin, Alex Herschlag Kamera: Gary Baum Musik: Emerson Swinford, Ron Wasserman