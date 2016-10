ATV 11:40 bis 12:35 SciFi-Serie Tomorrow People Die Stunde der Helden USA 2014 2016-10-11 06:15 Stereo Merken Ultra und die Tomorrow People werden auf eine Frau mit Superkräften aufmerksam, die neu in der Stadt ist und ihre Fähigkeiten offen einsetzt, um Menschen in Not zu helfen. Darüber hinaus hinterlässt sie nach jedem Einsatz eine rote Rose als Markenzeichen. Wegen der Rose vermutet Russell eine alte Bekannte hinter der maskierten Superheldin. Aber als er und Stephen die Frau aufspüren, entpuppt sie sich als Mallory, eine Freundin von Russells Bekannter. Die Tomorrow People beschäftigt jedoch nicht nur Mallory. Um Stephen zu helfen, will sich Morgan mit Jedikiah treffen und versuchen, seine Gedanken zu lesen und herauszufinden, wo er Rogers Körper versteckt hat. Jed bemerkt aber, was Morgan vorhat, und dreht den Spieß um?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robbie Amell (Stephen Jameson) Peyton List (Cara Coburn) Luke Mitchell (John Young) Aaron Yoo (Russell Kwon) Madeleine Mantock (Astrid Finch) Mark Pellegrino (Dr. Jedikiah Price) Alexa PenaVega (Hillary Cole) Originaltitel: The Tomorrow People Regie: Dermott Downs Drehbuch: Micah Schraft, Alex Katsnelson Kamera: Dermott Downs, David Moxness Musik: David E. Russo Altersempfehlung: ab 12