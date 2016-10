ATV 2 14:05 bis 15:00 Krimiserie Crossing Jordan - Pathologin mit Profil Ausgebeutet USA 2004 Stereo Merken Jordan und Woody ermitteln im Fall des Studenten David Parks, der in seinem Zimmer tot aufgefunden wurde. Obwohl vieles auf Selbstmord hinweist, bleibt Woody skeptisch. Tatsächlich kann Jordan durch die Autopsie beweisen, dass David von jemandem erstickt wurde. Verdächtig scheint vor allem eine Professorin, mit der David eine Affäre hatte. Doch dann stellt sich heraus, dass das Opfer nicht der war, der er vorgab zu sein. Garret und Nigel untersuchen indessen den Tod eines Mannes, der in einem Motelzimmer ermordet wurde. Aufgrund des Zustands der Leiche vermutet Garret, dass sie es mit einem Fall von Organhandel zu tun haben?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jill Hennessy (Dr. Jordan Cavannaugh) Miguel Ferrer (Dr. Garret Macy) Ravi Kapoor (Dr. Mahesh "Bug" Vijayaraghavensatyanaryanamurthy) Kathryn Hahn (Lily Lebowski) Steve Valentine (Dr. Nigel Townsend) Jerry O'Connell (Det. Woody Hoyt) Amy Aquino (Detective Lois Carver) Originaltitel: Crossing Jordan Regie: Michael Gershman Drehbuch: Sharon Lee-Watson Kamera: John B. Aronson Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin