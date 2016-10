hr2 20:05 bis 22:30 Sonstiges Felix Mendelssohn: "Elias" Oratorium Merken Für viele gilt der "Elias" als der Höhepunkt von Felix Mendelssohns musikalischem Schaffen. Und auch Mendelssohn selbst zeigte sich nach der Uraufführung am 26. August 1846 in Birmingham mehr als zufrieden: "Noch nie ist ein Stück von mir bei der ersten Aufführung so vortrefflich gegangen und von den Musikern und den Zuhörern so begeistert aufgenommen worden wie dies Oratorium", schrieb er seinem Bruder Paul und fügte hinzu: "Nicht weniger als vier Chöre und vier Arien wurden wiederholt". Der Prophet Elias, dessen Geschichte im Alten Testament im 1. Buch der Könige beschrieben wird, beschäftigte Mendelssohn schon seit geraumer Zeit. Nach seinem ersten Oratorium "Paulus" (Uraufführung 1836 als Auftragskomposition des Frankfurter Cäcilien-Vereins) suchte er nach einem Stoff für ein weiteres Oratorium. Infrage kamen für ihn Petrus und Elias. Dass er sich schließlich für Elias entschieden hat, mag daran liegen, dass dieser nicht nur als eifernder Verfechter des Ein-Gott-Glaubens eine besondere Rolle im Judentum spielt, sondern auch als Bindeglied hin zum Christentum. hr2-kultur sendet heute Abend die Aufnahme einer Aufführung aus Helsinki unter der musikalischen Leitung von Hannu Lintu, dem Chefdirigenten des Finnischen Radio-Sinfonieorchesters. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Soile Isokoski (Sopran), Karen Cargill (Mezzosopran), Lothar Odinius (Tenor), Arttu Kataja (Bass), Chor des Savonlinna-Opernfestivals, Helsinki-Kammerchor, Finnisches RSO, Hannu Lintu (Leitung)