hr2 12:05 bis 13:00 Sonstiges Doppelkopf Am Tisch mit Ulrich Allendorf, "Traditions-Winzer" 2016-10-10 23:05 Das Weinanbaugebiet Rheingau ist ohne das Weingut Allendorf kaum vorstellbar. Immerhin ist es das älteste familiengeführte Weingut dort. Seit mittlerweile zwanzig Jahren lenkt Ulrich Allendorf zusammen mit seiner Schwester die Geschicke. In dieser Zeit haben sich Allendorf-Weine ganz oben in der Qualitätsspitze etabliert, sowohl mit Rieslingen als auch mit Spätburgundern. Aber der Chef hat noch durch andere Coups auf sich aufmerksam gemacht. Er schuf mit der Wein-Erlebniswelt einen Raum, den er in verschiedene Farben tauchen kann. Ein glänzendes Medium, um die diversen äußeren Einflüsse auf den Weingeschmack zu belegen. Und seit April 2016 betreibt Ulrich Allendorf mit seiner Familie auch noch den Gutsausschank im Brentanohaus, was ihn autorisiert, die Marke "Goethe-Wein" herzustellen. Moderation: Martin Maria Schwarz