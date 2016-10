Schweiz 1 23:45 bis 00:40 Serien House of Cards Rache auf Russisch USA 2014 2016-10-11 05:05 Dolby Digital HDTV Merken Frank ist auf Wahlkampagne für die Fortsetzung seiner Präsidentschaft. "Eine Stimme für Underwood ist eine Stimme für 'America Works'", ist auf seinen Plakaten zu lesen. Nachdem sein Programm wegen des drohenden Hurrikans gescheitert ist, macht er es zum zentralen Thema seiner Wiederwahlkampagne. Mitten in seiner Rede vor potenziellen Wählern wird Frank von Claire unterbrochen. Sie schiebt ihm einen Zettel auf das Rednerpult, auf dem zu lesen ist: "Russen im Jordangraben getötet". Frank muss seine Rede abbrechen. Er versucht, den Kreml zu kontaktieren. Der russische Präsident Petrov ist aber vorübergehend nicht erreichbar. Der Konflikt im Jordangraben hat das Potenzial, eine internationale Krise auszulösen - schlimmstenfalls gar einen Weltkrieg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin Spacey (Francis Underwood) Robin Wright (Claire Underwood) Michael Kelly (Doug Stamper) Mahershala Ali (Remy Danton) Derek Cecil (Seth Grayson) Molly Parker (Jackie Sharp) Elizabeth Marvel (Heather Dunbar) Originaltitel: House of Cards Regie: Robin Wright Drehbuch: John Mankiewicz Kamera: Peter Konczal Altersempfehlung: ab 12