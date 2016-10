Bayern 4 09:05 bis 11:55 Sonstiges Philharmonie Das Konzert am Vormittag Merken <bk>Joseph Haydn: Sinfonie Nr. 10 D-Dur (Academy of Ancient Music, Leitung: Christopher Hogwood)<ek><bk>Antonio Salieri: "La calamita de' cuori", Sinfonia (Mannheimer Mozartorchester, Leitung: Thomas Fey)<ek><bk>Carl Ditters von Dittersdorf: Oboenkonzert A-Dur (Andrius Puskunigis, Oboe; St. Christopher Chamber Orchestra, Leitung: Donatas Katkus)<ek><bk>Johann Baptist Vanhal: Sinfonie D-Dur (Toronto Camerata, Leitung: Kevin Mallon)<ek><bk>Franz Schubert: Ouvertüre im italienischen Stil C-Dur D 591 (Münchner Rundfunkorchester, Leitung: Stefano Ranzani)<ek><bk>Wolfgang Amadeus Mozart: Klavierkonzert C-Dur KV 467 (Andrew Tyson, Klavier; Bamberger Symphoniker, Ltg.: Benjamin Haemhouts)<ek><bk>Anton Reicha: Klarinettenkonzert g-Moll (Dieter Klöcker, Klarinette; Prager Kammerorchester, Leitung: Milan Lajcík)<ek><bk>Anton Bruckner: Sinfonie d-Moll, "Nullte" (Philharmonia Festiva, Leitung: Gerd Schaller)<ek>. In Google-Kalender eintragen