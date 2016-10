DR Kultur 21:30 bis 22:30 Sonstiges "Schwenkfutter" Merken Filmemacher Tim Fengler will über Snaps, den degradierten Kommissar Morten van de Jorgensen, ein Porträt drehen: "Der Star in der Pampa". Kirsten Kleeberg, Leiterin der Polizeidirektion Frankfurt/Oder, möchte das nicht zulassen. Fenglers ambitionierte Mitarbeiterin hat im Dorf bereits Atmosphären für den Film gedreht, sogenanntes Schwenkfutter. Dann ist der Regisseur tot, sein Gesicht zertrümmert, sein Studio ausgeraubt und angezündet. Aus Berlin reist der Anwalt Dr. Benninghaus an. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Michael Rotschopf, Nadja Engel, Barbara Philipp, Marie Gruber, Jördis Triebel, Mandy Rudski, Axel Wandtke, Arnd Klawitter Regie: Alexander Schuhmacher