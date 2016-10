Deutschlandfunk 21:05 bis 22:50 Sonstiges Krummhörner Orgelfrühling 2016 Werke von Christian Erbach, Samuel Scheidt, Michelangelo Rossi, Andrea Gabrieli, Heinrich Scheidemann, Jan Pieterszoon Sweelinck, Paul Hofhaimer, Georg Muffat Merken Einst waren die Türme und Dachreiter der Kirchen in der ostfriesischen Krummhörn herausragende Landmarken; heute scheinen sie sich eher unter den viel höheren Windkrafträdern zu ducken. Herausragend sind jedoch nach wie vor die überaus kostbaren Orgeln der Krummhörner Kirchen, die zum Teil bis ins 15. Jahrhundert zurückreichen. Mehrere von ihnen erklingen regelmäßig beim Orgelfrühling, wie beispielsweise die in der Kirche von Uttum. Das 1660 erbaute Instrument enthält noch erheblich ältere Pfeifen des Vorgängers und spiegelt exemplarisch die Blütezeit der niederländischen Orgelbaukunst in der Renaissance wider. Auf ihm spielte der Organist Wolfgang Zerer ein facettenreiches Programm mit Werken aus fast zwei Jahrhunderten - und eröffnete damit den diesjährigen Krummhörner Orgelfrühling. In Google-Kalender eintragen Moderation: Klaus Gehrke Gäste: Gäste: Wolfgang Zerer (Orgel)

Jetzt im TV Snooker

Sport

Eurosport 20:00 bis 22:55

Seit 148 Min. Taffe Mädels

Actionfilm

Sat.1 20:15 bis 22:30

Seit 133 Min. Matrix

SciFi-Film

kabel eins 20:15 bis 22:55

Seit 133 Min. Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 88 Min.