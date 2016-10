Schweiz 2 12:00 bis 12:45 Telenovela Alisa - Folge deinem Herzen Folge: 30 D 2009 Stereo Merken Alisa feiert ihren Geburtstag im Kreise ihrer Familie. Ihr wird klar, dass es noch etwas dauern wird, bis Christian wirklich aus ihren Gedanken verschwunden ist. Tatsächlich ist dieser der Erste, der ihr am nächsten Morgen über den Weg läuft. Als Alisa und Christian wenig später am Ufer des Sees erneut aufeinandertreffen, werden sie von ihren Gefühlen übermannt und geben sich leidenschaftlich ihrer Liebe hin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Theresa Scholze (Alisa Lenz) Jan Hartmann (Christian Castellhoff) Nadine Warmuth (Ellen Burg) Andreas Hofer (Oskar Castellhoff) Thomas Gumpert (Ludwig Castellhoff) Claudia Brosch (Liliana Castellhoff) Marie Worch (Tamara Castellhoff) Originaltitel: Alisa - Folge deinem Herzen Regie: Klaus Kemmler, Herbert Wüst Drehbuch: Andreas Fuhrmann Kamera: Björn Behrens, Holger Rusch Musik: Curt Cress