VOX 22:15 bis 23:10 Krimiserie Secrets and Lies Der Sturz USA 2016 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Neue Folge Neue Staffel Start der zweiten Staffel: Eric (Michael Ealy) soll die Firma seines Vaters übernehmen. In der Nacht der Übergabe stürzt seine Frau von einem Hochhaus in den Tod. Detective Cornell (Juliette Lewis) hält Eric für den Hauptverdächtigen. Eine Strafakte belastet ihn zusätzlich … 10 Teile, mo. immer im Doppelpack. Schauspieler: Juliette Lewis (Detective Andrea Cornell) Jordana Brewster (Kate Warner) Mekia Cox (Amanda Warner) Charlie Barnett (Patrick Warner) Kenny Johnson (Danny) Terry O'Quinn (John Warner) Michael Ealy (Eric Warner) Originaltitel: Secrets and Lies Regie: Adam Arkin Kamera: Robert Humphreys Altersempfehlung: ab 12